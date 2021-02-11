文華餅店置地廣場設期間限定店　英式鬆糕甜點4件$228｜美食情報

香港文華東方酒店文華餅店於10月至12月期間，在中環置地廣場3樓設期間限定店。即日起至11月15日，限定供應6款經典英式鬆糕甜點，包括：法式栗子藍莓蛋糕口味、士多啤梨青檸芝士蛋糕、香蕉焦糖拖肥口味、黑朱古力榛子脆脆口味、日式抹茶柚子口味，以及為響應10月國際乳癌關注月，特別推出的粉紅雜莓口味。每款款英式鬆糕甜點每日新鮮製造，以精美玻璃瓶盛載，並以文華酒店標誌性的扇形圖案壓花軟木塞密封，每瓶售價62港元，4瓶組合售價228港元。購買粉紅雜莓口味英式鬆糕甜點，部分收益將撥捐香港乳癌基金會及其受益人作慈善用途。

期間限定店亦會推出慢滴咖啡和瓶裝咖啡雞尾酒，以及法式糕點等精選美食。

文華餅店置地廣場期間限定店

日期：即日起至12月31日 每日10am-7pm

供應期：限定英式鬆糕甜點供應期至11月15日；11月中旬起至12月期間，限定店將提供一系列節日禮品和禮物籃。

地點：中環置地廣場3樓中庭

查詢：2825 4008

網址：文華餅店

註：資料及價錢以餅店公布為準

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