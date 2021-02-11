下午茶之選｜The history of Whoo X 大館Madame Fù 韓方鹹點配精美甜點下午茶 送抗衰老護膚品
文章日期：2021年10月17日
位於中環大館的Madame Fù聯乘護膚品牌The history of Whoo 后，推出「The Royals」下午茶體驗。廚師團隊精心炮製經典韓方鹹點（如韓式沾醬豬頸肉配紫蘇、涼拌素菜卷），和精美甜點（如柚子意式奶凍、櫻桃朱古力撻和血橙芝士蛋糕）。惠顧「The Royals」下午茶可獲贈The history of Whoo秘貼升級自生抗衰老禮品（數量有限，送完即止）。
The history of Whoo X 大館Madame Fù「The Royals」下午茶
供應期：即日至11月30日
供應時間：每日2:30pm-5:30pm（最後招待：4:30pm）
價錢：一位$338，兩位$550（另設加一服務費）
地點：中環荷李活道10號大館營房大樓3樓Madame Fù
電話：2114 2118
註：資料及價錢以餐廳公布為準
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