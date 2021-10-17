東薈城名店倉著數情報｜六折搶購電子現金券

東薈城名店倉年度最大型折扣優惠活動「SHOPPING+網上平台」回歸，10月18日至11月7日期間，逾40間國際時尚品牌及餐飲食肆，包括：時尚服飾及美容（Armani、Atsuro Tayama & Cocktail、cdf Beauty、Clarks、Claudie Pierlot、Dr. Kong、ECCO、Furla、GEOX、Giordano、GUESS、HUGO BOSS、initial、Juicy、 Couture、Miss Sixty、PALLADIUM 、Polo Ralph Lauren Factory Store & Childrenswear Factory Store、SUNCOO、Sunglass Hut、Vilebrequin）、潮流運動（adidas、Arc'teryx、ASICS、FILA、FILA FUSION、New Balance、PUMA、Under Armour）及餐飲美饌（Banchan & Cook、稻成京川滬、鍋處、金子半之助、八月花、樂天皇朝、饗和民本格串燒．旬鮮料理、正斗粥麵專家、芽莊越式料理、PizzaExpress、六小館、Wheatfield X 羅宋湯專門店、羲和小館），推出逾10,000張總值超過$210萬的電子現金券，於低至一折的Outlet價錢基礎上，一律賞六折限時優惠，實行激優折上折禮遇。

是次推出的餐飲商戶電子現金券面值為$100，而時尚服飾、美容及運動品牌電子現金券面值為$300，全部以六折發售，不設最低消費限額，可於店內直接當現金使用，以 及與店內其他優惠同時使用。

東薈城名店倉「SHOPPING+網上平台」現金券發售：

開售日期：10月18日至11月7日

開售時間：10月18日10：00am起

網址：www.citygateoutlets.com.hk

查詢電話： 2109 2933

註：資料以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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