SOGO崇光感謝祭2021｜su:m37°精選套裝優惠
文章日期：2021年10月17日
SOGO崇光感謝祭舉行期間，由全智賢代言的su:m37°推出精選套裝，提供網店獨家優惠，或指定門市套裝優惠。例如：水漾眼部緊緻精華套裝感謝價$530 (網店獨家)、御蘭緊緻煥活全效套裝感謝價$1320、鎏金溯茫重生基礎謢理套裝感謝價$1450。
網店優惠時間表：
Pre-Sale 2021年10月13-26日
Part 1 2021年10月27日-11月9日
Part 2 2021年11月10-23日
Part 3 2021年11月24日-12月5日
SOGO eStore網址：estore.sogo.com.hk
門市優惠時間表：
Part 1 2021年10月27日-11月9日
Part 2 2021年11月10-23日
Part 3 2021年11月24日-12月5日
su:m37°專櫃：
尖沙嘴崇光百貨B1/F (電話：3911 1012)
銅鑼灣崇光百貨B1/F (電話：3572 0242)
su:m37° facebook：www.facebook.com/sum37hongkong
註：資料及價錢以品牌最新公布為準
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