香港猶太電影節：11月13-21日放映32電影、紀錄片

香港猶太電影節將於11月13日至21日舉行，共放映32部劇情長片、紀錄片和短篇電影。今年的開幕電影《Neighbours》講述1982年敘利亞庫爾德男孩塞羅（Sero）遭遇邊境戰爭和反猶太復國主義言論的故事。電影節將在亞洲協會舉辦多場香港首映，其中包括2020年獲得阿德萊德電影節最佳故事片的熱門喜劇《Shiva Baby》，以及於2020年以色列電影頒獎典禮獲得最佳導演、演員和劇本獎殊榮的《Here We Are》。電影節更首次與香港法國電影節合作，11月18日在高先電影院舉行法國電影之夜，放映的電影包括奧蕾莉．薩達 （Aurélie Saada）導演最新執導的電影《Rose》，以及由獲獎女演員Sandrine Kiberlain執導，靈感來自巴黎二戰時期的《Une fille qui va bien》。門票10月中旬在hkjff.org發售。

香港猶太電影節

日期：11月13日至21日

地點：金鐘的亞洲協會香港中心、堅尼地城的高先電影院

網址：hkjff.org

註：資料以主辦方公布為準

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