消委會．餅乾｜17款餅乾高脂兼高糖　5款高脂高鈉【附名單】

消委會測試市面上60款預先包裝餅乾樣本，包括17款克力架餅、9款夾心餅、8款威化餅、7款餅乾棒／餅乾條／手指餅、6款梳打餅、4款消化餅、2款水泡餅、1款瑪利餅，以及6款其他餅乾，85%（51款）樣本屬高脂（每100克食物含超過20克總脂肪）、高糖（每100克固體食物含超過15克糖）或高鈉（每100克固體食物含超過600毫克鈉）食物，當中16款餅乾高脂兼高糖，有5款則高脂兼高鈉。消委會提醒，選購餅乾時宜留意產品營養標籤。

17款餅乾高脂兼高糖（牌子及產品名稱／大約售價／聲稱來源地／測試總脂肪（每100克）／測試總糖（每100克））

萊家Minis Cremkakao - Crispy Wafers with Cocoa and Chocolate Cream Filling／$48／意大利／25.7克／26.7克

嘉頓忌廉威化花生味／$10.8／香港／29.1克／20.8克

Gastone Lago Wafer with Lemon Cream／$12／意大利／28.5克／26.8克

BALOCCO Cubes Milk Vanilla Wafers／$12／意大利／25.1克／23.4克

LU Dark Chocolate Wafer／$25／法國／26.4克／28.3克

Hamada Healthy Club加鈣威化餅朱古力咖啡味／$44.9／日本／24.8克／18.6克

百邦豆乳威化／$34／日本／30.6克／22.8克

Essential Waitrose & Partners Bourbon Creams Biscuits／$23.9／英國／21克／27.7克

茱莉絲雷蒙德檸檬味夾心餅／$17.9／馬來西亞／23.3克／24.3克

雅樂思原味巧克力三文治餅乾／$31.5／澳洲／25.7克／41.4克

佳之選夾心餅花生／$20.9／中國／24.9克／21.3克

Feiny Biscuits Digestive Biscuit with Milk Chocolate／$19.8／荷蘭／24.3克／25.9克

樂天 Lotte PEPERO Stick Almond & Chocolate／$8.7／韓國／31克／22.3克

Topvalu Free From Finger Biscuits／$9.9／日本／21.4克／16.7克

McVitie's Milk Chocolate Covered Crunchy Biscuit with an Orange Flavoured Cream／$27.9／英國／26.3克／37.4克

金必氏愉快動物餅（紫菜味）／$16.9／中國／20.5克／18.7克

樂天朱古力小熊餅（家庭裝）／$20／泰國／27.9克／32.4克

5款餅乾高脂兼高鈉（牌子及產品名稱／大約售價／聲稱來源地／測試總脂肪（每100克）／測試總鈉（每100克））

YBC Levain Cheese Sandwich Crackers／$23.9／日本／32.6克／650毫克

固力果沙律百力滋餅乾條家庭裝／$35／日本／22.2克／631毫克

Göteborgs Utvalda Salinas Crackers Tunna Gourmetkex／$29／瑞典包裝／24克／781毫克

Maeta Cracker／$12／日本／27.3克／670毫克

The Natural Cracker Co. Farmhouse Cheddar Crispy Crackers／$25.9／新西蘭／23.3克／682毫克

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