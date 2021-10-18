消委會．嬰幼兒穀類食品｜3款糊仔安全性總評較高【附名單及準備穀類食品4大注意】

嬰幼兒需要吸收足夠和均衡的營養才能健康成長，至約6個月大，隨着嬰兒的乳齒增多，消化機能亦有進展，家長及照顧者可在餵哺母乳或配方奶的同時，逐漸引進固體食物，讓孩子吸收更多營養，在這過渡期間，以穀類食品製成的糊狀食物是其中一個常見選擇。消委會今（18日）公布嬰幼兒穀類食品測試報告，以下3款安全性總評屬最高分、沒有驗出重金屬、無機砷、黃曲霉毒素、農藥殘餘等物質。

3款安全性總評較高嬰幼兒穀類食品（加奶或水沖調）：（產品／重量／產地／價錢）

Gerber Rice Single Grain Cereal／227克／美國／$50

喜寶有機嬰兒純米糊／200克／克羅地亞／$58

美素佳兒金裝奶米粉／300克／葡萄牙（奶粉源自荷蘭）／$68

食物安全中心提醒家長或照顧者，準備預先包裝嬰幼兒穀類食品要注意：

．閱讀包裝上營養標籤，作出合適選擇。根據本港法例要求，預先包裝嬰幼兒食物營養標籤必須列出能量值及6種營養素含量：蛋白質、總脂肪、可獲得的碳水化合物、鈉、維他命A（如加入）及維他命D（如加入）。

．根據包裝上的說明，適當儲存食品。

．配製食物前徹底清潔雙手及用具。

．按照包裝上指示配製食品，並盡快食用。

資料來源：消委會、食物安全中心

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