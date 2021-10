凱特出席環境保育頒獎禮　重穿10年前禮服【短片】

英國劍橋公爵威廉王子創立的首屆「為地球奮鬥獎」(Earthshot Prize)頒獎禮,周日 (17日)在倫敦舉行。該獎項主題為生態環境保育,威廉夫婦也貫徹環保主題,凱特翻著10年前曾穿過的Alexander McQueen希臘風格長裙禮服現身,威廉則穿墨綠色西裝。

凱特於2011年曾穿上該條長裙禮服出席英國電影及電視藝術學院(BAFTA)活動,當年她以銀白色腰帶配襯裙子,如今換上了金色腰帶。而今次頒獎禮也特地將平常典禮中常見的紅地毯轉成綠色,配合環境保育主題。

威廉王子頒「為地球奮鬥獎」倡環保 稱未來10年選擇決定地球千年命運

The Duke and Duchess of Cambridge arrive for the first ever @EarthshotPrize Awards 🌍#EarthshotLondon2021 pic.twitter.com/0V6wK5J4bO

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 17, 2021