凱特出席環境保育頒獎禮　重穿10年前禮服【短片】

凱特周日 （17日）與丈夫威廉出席「為地球奮鬥獎」頒獎禮（左圖），她所穿的長裙禮服曾於10年前BAFTA活動時穿過（右圖）。（法新社/BAFTA網站圖片）

英國劍橋公爵威廉王子創立的首屆「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）頒獎禮，周日 （17日）在倫敦舉行。該獎項主題為生態環境保育，威廉夫婦也貫徹環保主題，凱特翻著10年前曾穿過的Alexander McQueen希臘風格長裙禮服現身，威廉則穿墨綠色西裝。

凱特於2011年曾穿上該條長裙禮服出席英國電影及電視藝術學院（BAFTA）活動，當年她以銀白色腰帶配襯裙子，如今換上了金色腰帶。而今次頒獎禮也特地將平常典禮中常見的紅地毯轉成綠色，配合環境保育主題。

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