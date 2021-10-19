萬聖節好去處：淺水灣the pulse玩滾軸溜冰、密室逃脫體驗館

萬聖夜萬聖節將至，淺水灣the pulse商場將於10月30日至31日舉辦「Speed Up The Beats」萬聖節派對，包括特意將室內近萬呎地方打造成「Rollerween滾軸溜冰場」，現場有魔鬼教練傳授秘訣，人人都可腳踏滾軸溜冰鞋飄來蕩去，變身幽靈喪玩。晚上更有DJ打碟，配合燈光營造氣氛，炸爆萬聖節。在商場內電子消費滿$400可免費換領全球熱爆「椪糖」一支。此外，商場地庫設有LOST密室逃脫體驗館，設有多個劇本殺及密室逃脫遊戲。

「Into the Beat」滾軸溜冰Rollerween派對@淺水灣the pulse商場

日期：10月30-31日（周六、周日）

時間：11am–10pm

地點：the pulse商場3樓

報名方法：mqclasses.as.me/ROLLERween

查詢電話：3612 0491

註：資料以相關機構公布為準

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