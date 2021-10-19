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黃河壺口瀑布彩虹飛瀑【多圖】
文章日期：2021年10月19日
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黃河壺口瀑布10月18日雨後出現彩虹。（新華社）
黃河壺口瀑布雨後彩虹。（新華社）
黃河壺口瀑布雨後彩虹。（新華社）
黃河壺口瀑布雨後彩虹。（新華社）
黃河壺口瀑布雨後彩虹。（新華社）
黃河壺口瀑布雨後彩虹。（新華社）
黃河壺口瀑布雨後彩虹。（新華社）
黃河壺口瀑布雨後彩虹。（新華社）
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黃河壺口瀑布10月18日雨後初霽，
一道彩虹橫卧天際，與飛瀉而下的流水相映生輝。（新華社）
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