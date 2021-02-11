MIRROR三周年九展活動　麥當勞App會員捐$20有機會拎入場券【附影片教學】

MIRROR將於11月3日在九展舉行活動，麥當勞App即日至10月22日推出捐款券，捐20元予香港「麥當勞叔叔之家」，有機會獲得「MIRROR Be 3 Birthday Party」入場門券。（麥當勞facebook圖片／資料圖片）

MIRROR 11月3日成軍3周年，ViuTV將於當日在九龍灣國際展貿中心舉行「MIRROR Be 3 Birthday Party」周年活動，當日下午將設麥當勞App會員尊屬場次。麥當勞App即日至10月22日推出捐款券，用手提電話或餐廳內的點餐機，掃描App內捐款券，捐20元予香港「麥當勞叔叔之家」慈善基金，有機會獲得「MIRROR Be 3 Birthday Party」入場門券，名額上限300名，每個麥當勞App帳戶有1次參加機會，得獎結果將於10月28日透過電郵通知得獎者。捐款流程影片教學：bit.ly/3jfjZu4

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