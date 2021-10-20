雪梨煲湯、雪梨汁醃肉貼士：雪梨須去芯　雪梨汁醃肉不宜接觸生水【短片】

曾任廚師的「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩博士（何芍盈攝）

雪梨入饌煲湯，或以雪梨汁醃肉，有什麼要注意？（何芍盈攝）

雪梨滋潤養肺，不少人用雪梨入饌煲湯，亦有人以雪梨汁醃肉。新手以雪梨煲湯燉湯，有什麼要注意？用雪梨汁醃肉，又有什麼技巧？曾任廚師的「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩博士說明箇中秘訣。有片睇：bit.ly/3AzuyOu

雪梨煲湯燉湯3貼士：

1. 買梨可先從價格較低的梨入手，例如鴨梨、天津梨等，雖然甜味和體型未必比得上較貴的大梨，但較為普遍及常用，成本較低。

2. 用雪梨煲湯或燉湯，須先將雪梨洗淨去芯，去皮與否則可視乎個人喜好。

3. 煲雪梨的時間愈長，雪梨口感愈腍。如果想煲湯燉湯後可以吃到雪梨，可以在較後時間加入烹調。

雪梨汁醃肉

有人愛用雪梨汁醃肉，蕭欣浩表示，雪梨中的酵素有助鬆弛肉類，令肉的口感變腍。雪梨洗淨去芯去皮，切件，用食物處理器攪拌打成汁，基本上可以雪梨汁直接醃肉，醃1至2日即可。而使用雪梨汁醃肉亦要注意下列事項。

雪梨汁醃肉注意：

‧倘若雪梨汁不足夠，可以加水。加水時宜留意分量，醃肉的雪梨汁應維持汁液狀態，勿加太多水令雪梨汁太稀。

‧切雪梨及醃肉時，留意盡量不要讓食材接觸到生水，因為生水較易令食材發霉變壞。

‧留意醃肉時，醃肉的容器不宜太大，剛好放到要醃的肉即可。

‧醃肉的雪梨汁要覆蓋到整塊肉。

‧醃肉時間不宜太久。

採訪：何芍盈、張可兒 短片：何采思

雪梨湯水／茶飲 食譜：

雪梨蘋果燉湯 清甜潤喉

雪梨雪耳沙參玉竹湯 清肺潤燥

雪梨無花果銀耳百合湯 潤肺養陰

貢菊銀耳燉雪梨

木瓜雪梨乾糖水 清心安神潤燥咳

焗茶｜雪梨乾無花果茶 抗秋燥

雪梨乾菊花茶 啱冷氣一族

煮餸貼士：

雪耳爽口2秘訣：揀啱雪耳種類、留意烹煮時間【附浸發雪耳貼士＋短片】

南瓜｜烹煮記得落油快炒【附揀靚南瓜貼士】

莧菜｜營養師：莧菜煲湯流失營養【附營養成分比較圖】

煮出嫩滑牛肉4秘訣

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm