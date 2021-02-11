廚師發辦｜680元歎14道菜@尖沙嘴Decree by T令

「Decree by T令」高端無國界料理餐廳由前五星級酒店法國餐廳主廚主理，以糅合多國時令食材、煮法和創意為賣點，主打新派廚師發辦。店內沒有固定餐單，只設14道菜（$680）、17道菜（$880）午市廚師發辦及21道菜（$2180）晚市廚師發辦。每日嚴選世界各地頂級時令食材，以日、法烹調為基調、再糅合多國不同煮法和創意為賣點，精心設計一系列無國界菜式。為迎接秋季來臨，餐廳首度登場以蘇州大閘蟹配鱈場蟹、鮟鱇魚肝、白松露、白子、花膠、海膽等食材作主打，配以多種創新烹調煮法，帶來煥然一新味蕾體驗。

廚師發辦@Decree by T令

午市廚師發辦：14道菜（$680）、17道菜（$880）

晚市廚師發辦：21道菜（$2180）

營業時間：12:00pm-3:00pm、6:00pm-10:00pm

地址：尖沙嘴棉登徑7-9號憙酒店地下B號舖Decree by T令

電話：6821 6212

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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