日本上皇后美智子87歲生日發布近照　對孫女真子公主結婚離開皇室感孤寂

日本上皇后美智子10月20日87歲生日，日本宮內廳發布上皇明仁與上皇后美智子的近照。（宮內廳網站圖片）

日本上皇后美智子今日（20日）87歲生日，宮內廳發布3張美智子與上皇明仁的近照，以及兩人在仙洞御所聊天的影片，氣氛溫馨。（宮內廳影片截圖）

日本上皇后美智子10月20日87歲生日，日本宮內廳發布上皇明仁與上皇后美智子的近照。（宮內廳網站圖片）

日本上皇后美智子今日（10月20日）87歲生日。宮內廳發布上皇明仁與上皇后美智子的近照，以及兩人散步及聊天的短片，氣氛和睦溫馨。宮內廳稱兩人每天生活作息規律。美智子表示掛念日本大地震的災區，又提到時隔57年再次在東京舉行的奧運會和殘奧會。美智子亦對於長孫女、文仁親王的長女真子公主即將結婚離開皇室感到孤寂。【美智子與明仁近況短片：bit.ly/3vreo8K】

美智子曾接受乳癌手術 手指僵硬最近可彈琴

美智子於2019年接受了白內障手術及乳癌手術，美智子接受乳癌手術後，手指依然有些僵硬，但最近可以彈鋼琴。美智子亦會在每天早飯後，與上皇一同朗讀書籍。

1959年4月10日，當時為皇太子的明仁迎娶平民美智子，打破日本皇室傳統。兩人在網球場上認識，其愛情故事被形容為「網球場上的浪漫史」。二人牽手相伴超過60載，經歷大地震、海嘯等天災，日皇偕皇后探訪災民，深得人民愛戴。

（共同社）

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