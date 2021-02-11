SOGO崇光感謝祭2021｜Tom Ford精選套裝優惠

Tom Ford Lost Cherry限量明星氣墊粉底及補充裝套裝，感謝價$805-$1235（圖片由相關機構提供）

Tom Ford經典幻魅唇膏及粉底套裝，感謝價$950（圖片由相關機構提供）

Tom Ford今年於SOGO崇光感謝祭強勢回歸，10月27日至12月5日期間，Tom Ford推出多款香水、化妝品及護膚產品精選套裝優惠，當中除了Oud Wood及Soleil Brulant私人調配香水、限量版Lost Cherry氣墊粉底連補充裝外，亦包括Shade and Illuminate立體柔光粉底液、經典四色眼影盤等。此外，是次感謝祭亮點為Tom Ford最新推出Most Wanted裸棕唇色系列，輕易打造時尚中性裸唇妝造型。（部分優惠詳情見附圖）

崇光感謝祭2021分為幾個不同階段，活動先由即日至10月26日於崇光網上商店預售開始，緊接其後的三個階段分別為10月27日至11月9日、11月10日至23日、11月24日至12月5日舉行。如欲以網購形式在家中安享購物樂趣，可即按此estore.sogo.com.hk選購Tom Ford一系列不同產品。

Tom Ford美妍專櫃@SOGO崇光感謝祭2021

日期：10月27日至12月5日

地址：銅鑼灣崇光百貨G/F

查詢電話：2831 8938

SOGO eshop網址：estore.sogo.com.hk

註：價錢及資料以品牌最新公布為準

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SOGO崇光感謝祭2021 更多資訊：bit.ly/2Yq0sj9

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