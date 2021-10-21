梨｜食梨紓緩乾咳聲沙便秘 梨配黑白芝麻養肝腎潤膚【附不宜配搭食物】
文章日期：2021年10月21日
秋天吃梨的好處
在中醫角度，梨味甘微酸、性涼，有生津、潤燥、清熱、化痰、解酒等作用。秋天天氣乾燥，吃梨有助減輕秋燥症狀，包括鼻咽乾燥、乾咳少痰、皮膚乾燥、聲音沙啞、便秘等。
梨適宜配搭什麼食物？
梨適宜配芝麻，因為梨含有醣質，可與芝麻中的蛋白質引起相互作用，有助調節、平衡蛋白質代謝，使人體內各種化學反應保持正常，協調多種生理功能，維持正常免疫反應。黑芝麻、白芝麻均有相同效果，前者有助養肝腎，後者則可潤腸、潤膚。
梨不宜配搭什麼食物？
梨是寒涼的食物，若加上蟹的寒性特徵，會容易傷腸胃，引起嘔吐、腹瀉。
另外，番薯含有豐富的澱粉質，食用後會刺激胃酸大量分泌，若與梨所含的果膠相遇，會形成一種不易溶解的凝塊，容易導致腸胃不適。
什麼人適宜多吃梨？
在冬春季節發熱和有內熱的人適宜多吃，症狀包括面紅耳赤、心悸心煩、口渴、喜冷飲、大便乾結、小便黃赤、多食易飢、脾氣暴躁、消瘦等。
肺熱咳嗽、小兒風熱、咽乾喉痛、大便燥結、高血壓、患有麻疹、水痘、百日咳、腎功能不佳的患者均可適量食用，一日一個亦可。
什麼人不宜吃梨？
吃梨過量易傷脾胃、助濕，脾胃虛弱、胃酸較多的人不宜多吃。梨亦有利尿作用，夜尿頻者睡前切記要少吃梨。脾虛便溏、肺寒咳嗽者及產婦忌吃。如脾胃虛寒、寒咳者想吃梨，適宜加冰糖燉服，減輕寒性。
梨生食、熟食視乎體質
生食或榨汁食梨涼性較強，適合陰虛或有內熱的人。陰虛的症狀包括經常感覺身體、臉上或手腳心發熱、耐受不了暑熱、皮膚乾燥、面頰潮紅或偏紅、眼睛常感到乾澀、口乾咽燥、易失眠、常大便乾結等；有內熱的人則容易面紅耳赤、心悸心煩、口渴、喜冷飲、大便乾結、小便黃赤、多食易飢、脾氣暴躁及消瘦。
熟食則可減輕梨的寒性，比較適合脾肺虛、寒咳、體虛咳嗽的人，可加冰糖燉服。
註：各人體質不同，如有疑問，進食前宜諮詢註冊中醫師或家庭醫生。
資料來源：明報、註冊中醫鄭智仁
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