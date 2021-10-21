雪梨食譜：雪梨芝麻燉湯、冰糖燉雪梨、冰糖雪梨銀耳羹

梨生津潤燥，中醫推介三個雪梨食譜：雪梨芝麻燉湯、冰糖燉雪梨、冰糖雪梨銀耳羹。

‧雪梨芝麻燉湯

材料：

梨 3個

芝麻 適量

紅棗 5粒

冰糖 適量

做法：

1.所有材料洗淨，在梨的上方三分一處切開，作為頂蓋備用。

2.挖出梨芯，填入芝麻，頂蓋用牙籤封口。

3.將梨、冰糖放入燉盅，加水用小火慢燉半小時。

4.燉至梨身微爛，放入紅棗，小火煮10分鐘即成。

知多啲：黑芝麻白芝麻功效不同？

黑芝麻、白芝麻配梨均有助調節、平衡蛋白質代謝，維持正常免疫反應。黑芝麻有助養肝腎，白芝麻則可潤腸、潤膚，可按個人需要選用不同的芝麻。

‧冰糖燉雪梨（1人分量）

材料：

梨 1個

冰糖 適量

做法：

1. 雪梨去皮，於上方約三分一處切開，作為頂蓋備用。

2. 挖空梨芯，填入冰糖，頂蓋用牙籤封口。

3. 隔水蒸約1小時即成。

知多啲：雪梨、鴨梨有何不同？

在雪梨當造期，梨的養分較豐富、果味較甜，便會長出鴨頭，變成鴨梨，所以雪梨和鴨梨可說是同一品種。以上食譜也可轉用其他品種的梨。

‧冰糖雪梨銀耳羹

材料：

雪梨 1個

銀耳（雪耳） 1朵

枸杞 6克

冰糖 適量

水 適量

做法：

1.銀耳泡軟、洗淨掰成小片，放入鍋中，加入水、冰糖煮沸，轉小火燉約1小時。

2.雪梨去皮、切成小塊，加入鍋中，繼續燉約20至30分鐘。

3.枸杞洗淨，加入鍋中煮一會兒熄火即成。

註：各人體質不同，如有疑問，進食前宜諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

資料來源：明報、註冊中醫鄭智仁

食梨益處/雪梨處理貼士：

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雪梨湯水／茶飲 食譜：

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