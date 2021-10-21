免費親子同樂日@香港海事博物館　睇動畫、展覽、搵柴犬船長打卡｜好去處

香港海事博物館將於10月31日免費開放讓公眾參觀，並舉行親子活動，讓大眾了解海事歷史及海運業。博物館會播放三齣與海洋有關的動畫電影：《海底奇兵1》、《海底奇兵2》及《魔海奇緣》。同場將有特別展覽「歷史記得光榮的海員──香港海員工會百年紀事」，以及活動吉祥物柴犬船長拍照攤位。當日亦有兩場由專業海員帶領的博物館導賞，另有紀念品及兒童工作紙派發。（「菜姨姨講故仔」和「參觀泊岸拖船」活動網上預約已額滿）

香港海運周2021︰免費親子同樂日@香港海事博物館

日期︰10月31日

時間：10:00am-7:00pm

地點︰香港海事博物館

詳情︰bit.ly/hkmmhkmaritimeweek21_tc

查詢電話：3713 2500

動畫電影合家歡

地點：香港海事博物館專題展覽及文化活動廳

放映時間︰

海底奇兵1 (96分鐘) 10:30

海底奇兵2 (100分鐘) 14:00

魔海奇緣 (107分鐘) 16:00

三套精彩且具啟發性的兒童電影將在博物館上映，電影當中的主題包括海洋保育，以及航海歷史中人類、船、及海洋之間的關係。

海員帶你遊博物館

地點：香港海事博物館前台

第一場 (廣東話/英語)︰14:00-15:00

第二場 (廣東話)︰16:00-17:00

是次導賞由專業海員帶領，遊遍香港海事博物館展廳，讓參加者增進對香港海運業發展的認識。

*即場參加，每節參加人數上限為7人，名額先到先得。

特別展覽︰歷史記得光榮的海員──香港海員工會百年紀事

地點：香港海事博物館專題展覽及文化活動廳

展覽將回顧香港海員工會（前身為中華海員工會聯合總會）成立百年，自1921年成立之始乘風破浪的百年事迹，探討工會在時代巨流中的歷史與現實意義，了解更多有關海員的工作及生活。

註一：疫情關係，博物館將限制入場人數及實施防疫措施，以保障參觀者健康。

註二：資料以主辦方公布為準

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