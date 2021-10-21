Pet Pet Fun@饒宗頤文化館　與毛孩齊齊吃喝玩樂｜寵物好去處

寵物市集將會售賣同類型產品。（圖片由相關機構提供）

寵物市集將會售賣同類型產品。（圖片由相關機構提供）

「Pet Pet Fun寵樂樂2021」將於10月23-24日在饒宗頤文化館舉行，節目包括吃喝玩樂、星級愛寵嘉賓與大小毛孩聊天玩遊戲，專家提供資訊，讓寵主及毛孩可以盡情耍樂，滿載而歸。

現場的寵物市集將有逾25小檔（寵物護理用品、寵物食品、寵物消毒產品、寵物玩具、寵物理療服務、寵物美容服務、寵物精選產品等）。還有DIY寵物烹飪課程、寵物自助餐，讓寵主學習及親手炮製美味食物給大小毛孩。

專業導師講解寵物護理心得──寵物專家講解寵物穴位按摩、健康護理的心得。「寵物聊天室」分享寵物小知識，讓寵主更加了解及認識毛孩。

星級愛寵嘉賓──「親親寵物遊樂場」設有滑梯及賽道，多名星級愛寵嘉賓：陳庭欣、楊玉梅、傅晉杰及周子馨，與小毛孩大玩「狗狗定力大賽」及「狗狗障礙賽」。

Pet Pet Fun寵樂樂2021@饒宗頤文化館

日期：2021年10月23-24日

時間：12:00nn-7:00pm (每日分4個時段入場)

地點：饒宗頤文化館（九龍美孚青山道800號）

門票（以寵物計算）：每隻寵物$20

詳情及報名：www.heritagelodgehk.com/pet-pet-fun-2021

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