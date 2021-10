惠康著數情報‧雪糕優惠｜惠康、Market Place買Haagen-Dazs雪糕$100/5杯　yuu會員$15多買一杯

惠康超級市場及Market Place by Jasons 10月21日至24日推出Haagen-Dazs雪糕優惠。(圖片由相關機構提供)

惠康超級市場及Market Place by Jasons於10月21日至24日推出Haagen-Dazs雪糕優惠。(圖片由相關機構提供)

惠康超級市場及Market Place by Jasons今日(10月21日)至10月24日,一連4日推出Haagen-Dazs雪糕優惠,可以優惠價$100購買5杯雪糕杯(95-100毫升),yuu會員以$15可加購第6杯。此優惠適用於惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Oliver's The Delicatessen及Jasons ichiba。優惠適用於9款口味的Haagen-Dazs雪糕杯,包括:曲奇香奶、夏威夷果仁、抹茶、士多啤梨、雲呢拿、比利時朱古力,以及3款全新的扭紋脆脆系列:朱古力士多啤梨、朱古力雲呢拿及朱古力抹茶。(優惠條款及細則以相關機構公布為準)[其他雪糕優惠:7-Eleven買MOVENPICK 100毫升雪糕$100/5盒]

