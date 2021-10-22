湯水食譜：海底椰蘋果雪梨百合湯 養肺安神
文章日期：2021年10月22日
喜歡甜湯的話，可考慮煲海底椰蘋果雪梨百合湯。註冊中醫師稱，蘋果及雪梨養肺胃陰、生津解渴，尤其適合天氣乾燥時飲用。
海底椰蘋果雪梨百合湯（2人分量）
材料：
蘋果 2個
雪梨 2個
乾百合 1両（在藥材舖購買煲湯用乾百合）
海底椰 3錢（在藥材舖購買煲湯用海底椰）
蜜棗 2粒
無花果 5、6粒
南北杏 各3錢
陳皮 1片
豬腱 約$80
水 約5湯碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）
製法：
1. 洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。
2. 蘋果和雪梨毋須去皮，洗淨後去芯，各切開4塊備用。
3. 豬腱汆水後用凍水過冷河備用。
4. 乾百合、海底椰、蜜棗、無花果、南北杏沖水洗淨備用。
5. 水滾後放入所有食材，再水滾後調細火，煲約2.5小時即成。
註冊中醫貼士：
‧蘋果、雪梨養肺胃陰、生津解渴；百合養陰安神、海底椰潤肺止咳、無花果潤肺化痰通便、南北杏潤肺化痰止咳，亦可加3片薑作調和之用。
‧此湯尤其適合秋冬天氣乾燥時飲用。
‧湯水味道香甜，小朋友飲用更開胃喜歡。
‧虛寒體質、易腹脹腹瀉者不宜多飲，否則有機會加重病情。
食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li
中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌
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