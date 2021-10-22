湯水食譜：海底椰蘋果雪梨百合湯　養肺安神

喜歡甜湯的話，可考慮煲海底椰蘋果雪梨百合湯。註冊中醫師稱，蘋果及雪梨養肺胃陰、生津解渴，尤其適合天氣乾燥時飲用。

海底椰蘋果雪梨百合湯（2人分量）

材料：

蘋果 2個

雪梨 2個

乾百合 1両（在藥材舖購買煲湯用乾百合）

海底椰 3錢（在藥材舖購買煲湯用海底椰）

蜜棗 2粒

無花果 5、6粒

南北杏 各3錢

陳皮 1片

豬腱 約$80

水 約5湯碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：

1. 洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。

2. 蘋果和雪梨毋須去皮，洗淨後去芯，各切開4塊備用。

3. 豬腱汆水後用凍水過冷河備用。

4. 乾百合、海底椰、蜜棗、無花果、南北杏沖水洗淨備用。

5. 水滾後放入所有食材，再水滾後調細火，煲約2.5小時即成。

註冊中醫貼士：

‧蘋果、雪梨養肺胃陰、生津解渴；百合養陰安神、海底椰潤肺止咳、無花果潤肺化痰通便、南北杏潤肺化痰止咳，亦可加3片薑作調和之用。

‧此湯尤其適合秋冬天氣乾燥時飲用。

‧湯水味道香甜，小朋友飲用更開胃喜歡。

‧虛寒體質、易腹脹腹瀉者不宜多飲，否則有機會加重病情。

食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li

中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌

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蔬菜處理貼士：

沙葛有重量代表水分足 揀沙葛要重唔要大

豆角宜選平滑結實 番薯苗包廚房紙入袋勿封實

西洋菜宜揀菜葉濃密挺身 拭乾包廚房紙放雪櫃

秋葵宜揀翠綠色、蒂頭有韌性 用鹽輕揉秋葵除刺癢感

苦瓜倘冷藏宜乾身用保鮮紙包起 刮白色瓜瓤去苦味

青瓜放雪櫃前宜用保鮮紙包好 合掌瓜削皮前宜戴手套

紅菜頭揀堅硬葉嫩 西芹選青綠有明顯槽紋

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