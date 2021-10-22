黃淑儀分享烹飪心得：南瓜微波爐叮至半熟較易腍　冬菇浸軟放冰櫃備用【短片】

黃淑儀（Gigi姐）日前出席香港美食嘉年華記者會，即場示範烹煮南瓜冬菇炆雞【短片示範】，並分享個人處理南瓜和冬菇的心得。【短片：bit.ly/3pnSzWR】

南瓜叮至半熟再烹煮

黃淑儀教路，南瓜切塊後，烹煮前可放入微波爐加熱5分鐘至半熟，煮南瓜時更容易變腍。Gigi姐提醒，南瓜外皮又韌又硬，切南瓜時要非常小心。

冬菇先處理省卻次次浸

冬菇一般要浸數小時至軟身，甚至浸過夜才烹煮，既不方便又費時。黃淑儀教路，可先將半磅或一磅冬菇浸軟，倒掉水，加入薑、葱、一小塊片糖，放入微波爐「叮」熱；若不用微波爐，可用水煮一煮，倒掉水，用蒜頭和小量油爆香，在冬菇乾水前加入蠔油，（稍放涼後）放入密實袋，存放在冰櫃備用。當要煮麵、蒸肉餅、蒸魚或整蘿蔔糕時，只需加幾粒已處理的冬菇，毋須解凍，十分方便。

廚房新手宜用短柄鑊鏟

對於入廚新手，Gigi姐建議用短柄鑊鏟較適合，因為如炒餸姿勢錯誤，用長柄鑊鏟會愈炒愈累。她亦認為短柄鑊鏟比長柄鑊鏟更好用。

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