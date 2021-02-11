COFFEE & CHILL秋日烘焙市集＠將軍澳新都城　專售本地品牌咖啡、朱古力、曲奇　工作坊教沖咖啡｜好去處

MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）即日起至11月2日舉行將軍澳首個集合咖啡、朱古力、曲奇的大型主題市集「COFFEE & CHILL秋日烘焙市集」，集結近24個本地人氣品牌，包括咖啡類（緣月咖啡Entsuki Coffee、MYOC Coffee、市井JengZ in Town、MIJ Market、唯呼、Stubborn Coffee Roaster、Cupping Room、Miss J Square Coffee、Three by One、Trio Coffee、Shepherd Coffee Bar）、朱古力類（Bel-Zims Chocolatier、Rayca's Chocolate）、曲奇及甜點類（Baking Ideas、Rachel's Kitchen、The.baKAry、Hey Candy、MILK TOP Plus、Jini Mo's Bakery Cookies、Bakieee、NEBU），當中近15個品牌更是首次在將軍澳亮相，市集將有近千款咖啡、朱古力和曲奇等甜點，其中更有多件獨家產品，應有盡有。

市集更特設「AeroPress咖啡工作坊」，由Number 9 Coffee創辦人暨2017年香港愛樂壓比賽季軍得主Zero在場教授咖啡沖煮技巧和方法。榮獲「世界朱古力大賽International Chocolate Awards 2020」果仁朱古力類青銅獎的Rayca's Chocolate亦在市集特設工作坊「從可可變朱古力的旅程」，解說可可相關知識。

COFFEE & CHILL秋日烘焙市集＠MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY

日期：10月22日至11月2日

開放時間：12:00pm-9:00pm

參與品牌：

咖啡類：緣月咖啡Entsuki Coffee、MYOC Coffee、市井JengZ in Town、MIJ Market、唯呼、Stubborn Coffee Roaster、Cupping Room、Miss J Square Coffee、Three by One、Trio Coffee、Shepherd Coffee Bar

朱古力類：Bel-Zims Chocolatier、Rayca's Chocolate

曲奇及甜點類：Baking Ideas、Rachel's Kitchen、The.baKAry、Hey Candy、MILK TOP Plus、Jini Mo's Bakery Cookies、Bakieee、NEBU

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

註：資料以主辦方公布為準

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