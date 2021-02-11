「蟹の鮮味」午市套餐@帝京Lion Rock $598歎八道菜｜美食情報
文章日期：2021年10月22日
由即日至11月30日，帝京酒店Lion Rock特別呈獻全新「蟹の鮮味 」和食套餐。套餐分為午市套餐（八道菜）及晚市套餐（十道菜），大廚特別選用松葉蟹、花咲蟹及大閘蟹等配合不同煮法炮製多款美饌，包括柚子胡椒松葉蟹伴最中餅、根室花咲蟹肉豆腐及大閘蟹肉梳乎厘，讓各位蟹饕大飽口福。
「蟹の鮮味」套餐@Lion Rock@帝京酒店
供應日期：即日至11月30日
午市套餐（八道菜套餐）：柚子胡椒松葉蟹伴最中餅、根室花咲蟹肉豆腐、味噌蟹膏甲羅燒、三點刺身盛合、大閘蟹肉梳乎厘伴黑糖薑茶、利尻昆布湯豆腐、雲丹蟹肉炒飯、薑汁雪糕
供應時間：12nn-2pm
價錢：每位$598（兩位起）（另設加一服務費）
晚市套餐（十道菜套餐）：柚子胡椒松葉蟹伴最中餅、根室花咲蟹肉豆腐、味噌蟹膏甲羅燒、三點刺身盛合、蒸北海道毛蟹、大閘蟹肉梳乎厘伴黑糖薑茶、照燒A4鹿兒島和牛「薩摩牛」肉眼、利尻昆布湯豆腐、雲丹蟹肉炒飯、薑汁雪糕
供應時間：6pm-10pm
價錢：每位$888（兩位起）（另設加一服務費）
地址：九龍太子道西193號帝京酒店三樓
電話：2622 6167
註：資料及價錢以餐廳公布為準
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