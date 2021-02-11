高達Figure展@朗豪坊　飽覽逾80款高達Figure、《鬼滅之刃》《咒術迴戰》展區兼掃人氣產品｜好去處

朗豪坊與TAMASHII NATIONS再度聯手，即日起至11月12日帶來全港首個ROBOT魂ver. A.N.I.M.E.高達Figure展「TAMASHII FIGURE FES 2021 - TAMASHII一番街」。是次展覽焦點ROBOT魂ver. A.N.I.M.E.為上色完成品可動高達Figure系列，主打以精緻造型及高可動性重現高達劇中讓人印象深刻的動畫場景和世界觀，亦展示超過80款人氣機體。現場設有Figure試玩體驗活動。

朗豪坊4樓通天廣場亦搖身一變成富有日本特色街道，把動漫元素融入設計，讓大家猶如置身日本動漫街。同場加映日本動漫《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》展區，而早前一推出即斷市的METAL BUILD系列、超人氣《龍珠》、《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》及《超人》系列等Figure產品，亦於期間限定店發售。

「TAMASHII FIGURE FES 2021 - TAMASHII一番街」高達Figure展@朗豪坊

日期：即日至11月12日

時間：11am-9pm

地點：朗豪坊4樓通天廣場

註：資料以主辦方公布為準 其他好去處：

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