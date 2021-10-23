真子公主婚前拜會日皇伉儷　皇室身分度過30歲生日

10月19日，真子公主到皇居的宮中三殿參拜。（日本宮內廳/法新社）

真子公主10月23日迎來30歲生日，日本宮內廳發布她的近照，真子笑容燦爛。（日本宮內廳/法新社）

真子公主30歲生日，日本宮內廳發布她的近照。（日本宮內廳/法新社）

日本文仁親王的長女真子公主今日（10月23日）30歲生日，亦是真子公主作為皇族的最後一個生日【相關報道】。真子公主婚事幾經波折，下周二（26日）將與小室圭成婚，遠赴美國生活。隨着「公主」身分進入倒數，真子公主近日拜會多位皇室成員。

結婚前夕將拜會上皇夫婦

真子公主與小室圭時隔3年重聚，小室圭於周一（18日）前往東京元赤坂拜訪秋筱宮，與真子公主的父母見面。真子公主翌日（19日）前往皇居的宮中三殿參拜；昨日（22日）拜會日皇德仁和皇后雅子。真子公主將於下周一（25日）拜見上皇夫婦明仁和美智子。

真子公主與小室圭將於結婚當日提交結婚申請，登記結婚後，真子將脫離皇籍成為平民，名字變成「小室真子」。一對新人將於同日下午在東京都內酒店出席記者會。

（共同社/中央社）

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