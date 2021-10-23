八道菜大閘蟹宴@九龍酒店龍逸軒　網上預訂85折優惠｜著數情報

「八道菜蟹宴」大閘蟹套餐@九龍酒店龍逸軒（圖片由相關機構提供）

「八道菜蟹宴」大閘蟹套餐@九龍酒店龍逸軒（圖片由相關機構提供）

大閘蟹季節又來臨，九龍酒店龍逸軒由即日至12月12日特別為喜愛大閘蟹的粉絲帶來「八道菜蟹宴」大閘蟹套餐，讓食客與親朋好友共享難忘的美味時刻。大閘蟹套餐包括龍逸軒小碟——鎮江肴肉及脆皮素鵝卷、鮮蟹粉小籠包（2隻）、翡翠蟹肉帶子豆腐羹、清蒸原隻大閘蟹／椒鹽大閘蟹（每位一隻4至5両）、蟹粉蝦球伴脆鍋巴、鮮淮山鮮百合炒田園蔬、咖喱蟹粉炒絲苗及黑糖薑茶湯圓。現於網上商店（bit.ly/3B7ftnG）訂購，可享85折優惠。

「八道菜蟹宴」大閘蟹套餐@九龍酒店龍逸軒

供應日期：即日至12月12日

供應時間：星期一至日及公眾假期6pm-10:30pm

價錢：每位$980（已包括茶芥，兩位起）（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴彌敦道19-21號九龍酒店2樓龍逸軒

電話：2734 3722

網上商店︰bit.ly/3B7ftnG（*需三天前預訂）

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多美食情報：bit.ly/3oFk6m1

更多著數情報：bit.ly/3vACDl7

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