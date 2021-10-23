當文歷餅店 X 柴灣新桂香燒臘：叉燒蛋牛角包｜美食情報

「忌廉龍蝦湯通粉」（$98，可改配香蒜多士）@當文歷餅店by Dominique Ansel（圖片由相關機構提供）

當文歷餅店by Dominique Ansel推出一系列香港限定鹹食，靈感來自地道「茶記」文化，以法式手藝演繹港式茶餐廳獨特風味，當中一款新菜式與超過40年歷史的柴灣老字號「新桂香燒臘」合作，推出「新桂香叉燒蛋牛角包」（$68），素食者則可以選擇「OmniPork新餐肉蛋牛角包」（$58）。另外，當文歷餅店結合茶記西湯及湯意粉的精髓，推出兩款升級版的湯意粉菜式，包括「忌廉龍蝦湯通粉」（$98，可改配香蒜多士）及「港式羅宋湯字母粉」（$78，可改配香蒜多士）。以上各款鹹食皆可加$20配飲品作套餐，由即日起於中環H Queen's旗艦店及尖沙嘴海港城店全日供應。

當文歷餅店by Dominique Ansel

供應日期：即日起

H Queen's旗艦店：中環皇后大道中80號H Queen's地下2號舖（電話：3482 7735）

營業時間：星期一至五：8am-8:30pm／星期六、日及公眾假期：9am-8pm

尖沙嘴海港城店：尖沙嘴海港城海運大廈地下OT G63A號舖（電話：2613 8618）

營業時間：星期一至四：11am-9pm／星期五至日及公眾假期：11am-9:30pm

網址：DangWenLi.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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