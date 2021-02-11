ALBION Ｘ帝苑酒店Le Soleil　歎越式下午茶獲贈護膚品｜OL閨蜜下午茶之選

帝苑酒店Le Soleil越南餐廳聯乘護膚品牌ALBION，即日至12月12日推出「花果．美肌下午茶」，美點包括朱古力慕絲配柑桔撻、茉莉花茶果凍、青蘋果忌廉芝士慕絲、芒果腸粉、焗葡萄乾鬆餅、蝴蝶酥、香蒜牛油燒大蝦、西貢春卷、越式蒸粉包及櫻花蝦扎肉越南青木瓜沙律。顧客可選迷你越式生熟牛肉河或蝦頭油海鮮番茄湯米線越式雞絲湯河。飲品可選越式特飲（如香濃越南滴漏咖啡或越式椰子三重奏）。惠顧「花果．美肌下午茶」可獲贈ALBION INFINESSE賦活彈力系列體驗裝一份。此外，享用下午茶後可憑體驗裝內的邀請卡，前往崇光百貨尖沙嘴店免費皮膚分析測試，額外獲得ALBION皇牌兩大神水體驗套裝一份。

花果．美肌下午茶@帝苑酒店Le Soleil越南餐廳

供應期：即日至12月12日

供應時間：3:00pm-5:30pm

價錢：兩位$628（另設加一服務費）

地址：九龍尖沙嘴東部麼地道69號帝苑酒店三樓Le Soleil越南餐廳

電話：2733 2033

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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美食情報：bit.ly/3l4Cq64

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