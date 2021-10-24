Dior聖誕倒數日曆　Dior網購買免費送貨｜聖誕2021

Dior聯乘藝術家Alice Shirley推出聖誕倒數日曆，恍如一個浮華璀璨花之世界。踏入12月，每日逐一揭開倒數日曆的24個窗格，便有24款DIOR迷你精品，包括9款香氛、7款經典彩妝、7款皇牌護膚品及限定Dior 30 MONTAIGNE香薰蠟燭。美妝聖誕倒數日曆在網店（shop.diorbeauty.hk）購買可獲免費送貨服務。另外，Dior從肌膚護理、香薰至彩妝推出多款精選產品及限定套裝，全方位滿足不同需求，部分產品將於10月25日起在網店率先發售。

Dior聖誕倒數日曆＋節日限定精選

Dior聖誕倒數日曆（$3500）

Dior傲姿唇膏套裝晚宴包-The Atelier of Dreams珍藏版（$1585）

Dior聖誕珍藏版彩妝組合（$1000）

Dior聖誕珍藏版眼妝組合（$600）

Dior玫瑰花蜜活顏再生乳霜（聖誕珍藏版，網店獨家發售 $2820/50ml）

La Collection Privée Christian Dior蒙田大道30號香薰蠟燭套裝（$1020）

Dior J'adore香氛禮盒（$1005/50ml、$1465/100ml）

Miss Dior Blooming Bouquet淡香氛禮盒（$1200/100ml）

Dior Sauvage淡香氛禮盒（$920/100ml）

Dior Sauvage香氛禮盒（$1070/100ml）

發售日期及地點：

10月25日起：Dior網店及Dior Beauty流動應用程式率先發售

11月1日起：全線Dior美妍概念專門店

註：價錢及資料以品牌最新公布為準

聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

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