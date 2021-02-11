YSL Beauty聖誕倒數月曆禮盒 網店先售｜聖誕2021
文章日期：2021年10月24日
YSL Beauty推出金光綻耀的2021節日系列，節日限量版產品包括Couture Colour Clutch Collector彩妝盒、Le Cushion Encre De Peau Luminous Highlighter Collector輕透無重羽毛氣墊提亮霜、Rouge Pur Couture Collector絕色唇膏、Rouge Volupté Shine Collector迷魅亮彩唇膏、LIBRE Eau De Parfum Collector香水等。YSL Beauty亦推出倒數月曆禮盒，內藏YSL Beauty精選人氣產品，一次過滿足對奢華的追求。
2021年節日限量版：
2021節日限量版倒數月曆禮盒 $2500
Rouge Volupté Shine Collector節日限量版迷魅亮彩唇膏（3款限量色調）$325
Rouge Pur Couture Collector節日限量版絕色唇膏（2款限量色調）$325
Couture Colour Clutch Collector節日限量版彩妝盒 $850
Le Cushion Encre De Peau Luminous Highlighter Collector節日限量版輕透無重羽毛氣墊提亮霜 $560
LIBRE Eau De Parfum Collector節日限量版LIBRE香水 $1110/50ml
發售日期及地點：
彩妝及香水系列：10月18日於全線YSL Beauté專門店及專櫃有售
2021節日限量版倒數月曆禮盒：10月25日午夜12:00率先在YSL Beauté網店發售，10月29日在全線YSL Beauté專門店及專櫃有售
查詢電話：3192 4338 (圓方專門店)
YSL網店：yslbeauty.buys.hk
註：價錢及資料以品牌最新公布為準
聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm