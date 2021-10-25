純素白汁焗雜菜通粉 多士爐焗到 無麩質亦得｜Green Monday食譜
文章日期：2021年10月25日
想煮通粉或長通粉？身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，提供純素白汁焗雜菜通粉食譜，用多士爐也可以焗。倘若需要無麩質，亦可以購買無麩質通粉，將薄力粉改為米粉（rice flour），分量可自行調整。
純素白汁焗雜菜通粉
材料：（2人分量）
舞茸 30克
茗荷（日本生薑） 2支
甘筍 30克
長芋 70克
調味猴頭菇 適量
薄力粉 2大匙（1大匙約15毫升）
通粉 75克（可以長通粉代替）
純素芝士 適量
無調整豆乳 300毫升
信州味噌 5克
素菇粉 1小匙（1小匙約5毫升）
黑椒 適量（可以胡椒代替）
海鹽 適量
番荽 適量
做法：
1. 甘筍去皮切片，長芋去皮切粒，調味猴頭菇洗淨切粒，茗荷及舞茸洗淨，通粉煮好，備用。
2. 用少許橄欖油炒茗荷及舞茸，然後關火加入薄力粉，攪拌好後再開火繼續炒。
3. 再加入甘筍，可加少許橄欖油繼續炒。
4. 加入一半無調整豆乳，攪拌後放入長竽及猴頭菇，再加入餘下豆乳攪拌。
5. 加入海鹽、黑椒及素菇粉後關火，加入味噌，攪拌好後加入通粉再開火。
6. 按個人喜好放入蕃荽，一邊攪拌一邊煮1至2分鐘。
7. 倒入器皿，放上純素芝士。
8. 焗爐預熱180至200度後，放進通粉焗15分鐘，即成。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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