SOGO崇光感謝祭2021｜LUNASOL限定優惠：四色眼影套裝、水光零瑕粉底霜套裝

SOGO崇光感謝祭10月27日至12月5日舉行，LUNASOL化妝系列準備多項限定優惠套裝及精彩禮遇，包括眼影控必備的LUNASOL四色眼影套裝、完美貼服的LUNASOL水光零瑕粉底霜套裝。購物滿指定金額（購買指定套裝滿$1000即減$100，$2000即減$400），除享額外現金折扣優惠外，更可獲贈精美禮品（購物滿$2000，送KANEBO雅妍豐盈修護組合；購物滿$3000，送KANEBO皇牌奢華修護組合）。

LUNASOL@SOGO崇光感謝祭2021

彩妝專櫃發售日期：

Part 1：10月27日至11月9日

Part 2：11月10日至11月23日

Part 3：11月24日至12月5日

LUNASOL四色眼影套裝，感謝價$440-$480

LUNASOL水光零瑕粉底霜套裝，感謝價$460-$490

彩妝專櫃地址及電話：

崇光銅鑼灣店3/F（電話：2833 2412）

崇光尖沙嘴店B1/F（電話：3911 1033）

註：資料及價錢以品牌最新公布為準

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