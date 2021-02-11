SOGO崇光感謝祭2021｜Les Merveilleuses LADURÉE限量套裝優惠低至四折

SOGO崇光感謝祭10月27日至12月5日舉行，Les Merveilleuses LADURÉE推出多款限量皇牌產品組合套裝，優惠低至四折，包括：甜蜜邂逅心形胭脂套裝、玫瑰浮雕胭脂套裝、經典唇膏套裝、淑女美頰彩妝工具套裝、身體護理套裝、白玫瑰護膚套裝II、法式優雅眼唇套裝、白玫瑰精華面膜套裝等。消費滿$1780可獲贈「迷你表情美顏花瓣胭脂」及「瑰麗化妝包」一份。（部分優惠詳情見附圖）

Les Merveilleuses LADURÉE@SOGO崇光感謝祭2021

彩妝專櫃發售日期：

Part 1：10月27日至11月9日

Part 2：11月10日至11月23日

Part 3：11月24日至12月5日

地址及電話：銅鑼灣SOGO舊翼B1/F（電話：3188 1807）

註：資料及價錢以相關機構公布為準

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SOGO崇光感謝祭2021 更多資訊：bit.ly/2Yq0sj9

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