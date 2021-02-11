SOGO崇光感謝祭2021｜LAURA MERCIER熱賣精選　銅鑼灣店買二送一

SOGO崇光感謝祭Part 1將於10月27日至11月9日舉行，LAURA MERCIER提供一系列熱賣精選限量禮遇，包括日韓台網紅熱捧的冠軍鑽光氣墊組合，銅鑼灣店推出買二送一限時優惠。另一不能錯過的No.1皇牌蜜粉套裝以低至51折的超值價格發售，附有極致柔軟的雙材質粉紅天鵝絨粉撲，16小時長效控油定妝及細緻肌膚。LAURA MERCIER更推出獨家會員即時現金折扣優惠，買滿$1500即減$150、買滿$2000即減$250。登記成為新會員，額外送極致持久水凝潤澤妝前底霜（5ml）及迷你啞緻絲絨唇膏一支。

LAURA MERCIER@SOGO崇光感謝祭2021

日期：10月27日至11月9日（Part 1）

專櫃地址及電話：

尖沙嘴崇光百貨LG/F32B號舖（電話：3911 1613）

銅鑼灣崇光百貨B1/F 11F號舖（電話：2831 3947）

SOGO網店：estore.sogo.com.hk

註：資料及價錢以相關機構公布為準

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