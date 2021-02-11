FILA X Giovanni Pina下午茶套裝　歎意式美食送FILA抱枕兼$500優惠券｜下午茶之選

意大利運動品牌FILA 110周年，聯乘意大利百年烘焙品牌Giovanni Pina，推出限定FILA．Giovanni Pina下午茶套裝，即日起在Giovanni Pina K11 Musea及中環分店供應。下午茶套裝的第一層：自選蛋糕一件，選擇包括Tiramisu My Way、聖安娜蛋糕，另備一件寫上FILA標記的意式朱古力夾白冧油香Sacher蛋糕。第二層：雜錦手工迷你撻六件，其中必試的有至鬆化迷你酥皮吉士卷、開心果仁忌廉撻。第三層：意大利小吃拼盤，包括魚子蟹肉焗布甸、香煎鵝肝脆多士、36個月巴馬火腿伴鮮無花果。惠顧FILA．Giovanni Pina下午茶套裝，可免費獲得FILA抱枕一個及FILA $500購物優惠券。

FILA．Giovanni Pina下午茶套裝

供應期：即日起

供應時間：2:30pm-6pm

價錢：兩人用，每位$398（另設加一服務費）

地址及電話：

尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 2樓217號舖（電話：2755 1123）

中環德輔道中135號華懋廣場II期地舖（電話：2755 1088）

註：資料及價錢以餐廳公布為準

其他下午茶／美食情報：

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美食情報：bit.ly/3l4Cq64

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