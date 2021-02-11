Anson Lo盧瀚霆@MIRROR X ghd全白造型率先睇　預告巨型廣告打卡點【附預告片】

Anson Lo盧瀚霆@MIRROR X ghd（圖片由相關機構提供）

Anson Lo盧瀚霆@MIRROR X ghd（圖片由相關機構提供）

Anson Lo盧瀚霆@MIRROR X ghd：Anson Lo為美髮品牌ghd拍攝廣告。（圖片由相關機構提供）

Anson Lo盧瀚霆@MIRROR X ghd：Anson Lo為美髮品牌ghd拍攝廣告。（圖片由相關機構提供）

Anson Lo盧瀚霆@MIRROR X ghd：Anson Lo為美髮品牌ghd拍攝宣傳照。（圖片由相關機構提供）

Anson Lo盧瀚霆@MIRROR X ghd：Anson Lo為美髮品牌ghd拍攝宣傳照。（圖片由相關機構提供）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）聯乘美髮造型品牌ghd拍攝宣傳照和短片。教主Anson Lo將有三個不同造型變身「魔髮An神」。首個宣傳造型照，以及16秒預告短片曝光，Anson Lo穿上全套白色西裝，展現教主魅力。

Anson Lo X ghd「Good Hair Day」打卡熱點

‧10月28日：ghd又一城店——換上Anson Lo全新巨型造型照

‧11月1日：海港城ghd期間限定店開幕——展示Anson Lo全新造型照

‧11月1日：海港城戶外幕牆、時代廣場大電視——播放Anson Lo x ghd宣傳短片

‧11月10日：Anson Lo x ghd電車廣告活動展開

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