SOGO崇光感謝祭2021｜ARMANI Beauty優惠套裝+購物禮遇
文章日期：2021年10月26日
SOGO崇光感謝祭（SOGO Thankful Weeks）第一階段將於明日（10月27日）至11月9日舉行，ARMANI Beauty精選多款組合套裝，包括ARMANI Beauty無瑕氣墊粉底套裝、ARMANI Beauty極致再生面霜30ml套裝、ARMANI Beauty極致再生水精華及淨膚水套裝、感謝價$2950極致再生護膚套裝等。另外，購物滿指定金額可享有獨家購物禮遇。（部分優惠詳情見附圖）
ARMANI Beauty@SOGO崇光感謝祭2021
日期：10月27日至11月9日（Part 1）
美容專櫃地址及電話：
崇光銅鑼灣店G/F（電話：2833 8338）
崇光尖沙嘴店LG/F（電話：3911 1670）
註：資料及價錢以品牌最新公布為準
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