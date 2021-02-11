SOGO崇光感謝祭2021｜CLARINS優惠套裝+多重購物禮遇
文章日期：2021年10月26日
SOGO崇光感謝祭（SOGO Thankful Weeks）第一階段將於明日（10月27日）至11月9日舉行，CLARINS推出多款精選優惠套裝，包括CLARINS賦活精華眼霜2 In 1套裝、CLARINS賦活明眸嫩肌套裝、CLARINS纖盈美胸套裝、ClarinsMen基本面部護理套裝等。CLARINS更推出滿額禮遇：購物滿$1680，可免費獲贈活膚緊緻套裝（價值$945）或塑型緊膚套裝（價值$777）；以及額外禮遇：購物滿$2480，可額外獲贈產品體驗裝八件及精美化妝袋一個；購物滿$4280，可獲贈全方位護膚套裝（價值$1020），以及享有Club CLARINS會員雙倍積分獎賞。
CLARINS@SOGO崇光感謝祭2021
日期：10月27日至11月9日（Part 1）
美容專櫃地址及電話
崇光銅鑼灣店G/F（電話：2833 2411）
崇光尖沙咀店LG/F（電話：3911 1635）
註：資料及價錢以品牌最新公布為準
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