SOGO崇光感謝祭2021｜LANCOME精選套裝優惠
文章日期：2021年10月26日
SOGO崇光感謝祭（SOGO Thankful Weeks）首輪優惠10月27日至11月9日舉行。LANCOME精選多款組合套裝，如GENIFIQUE小黑瓶100ml套裝、GENIFIQUE發光眼霜15ml套裝、GENIFIQUE小黑瓶100ml及大眼精華套裝、立體塑顏緊緻保濕露及抗皺眼霜套裝、極致完美玫瑰眼霜及面霜套裝、極致持妝輕透粉底液（兩件）套裝、淨澈亮肌乳液及潔面泡沫套裝、淨澈亮肌精華水250ml套裝、溫和保濕水400ml（兩件）套裝等。購買正價產品滿指定金額更可獲贈精美禮品。
LANCOME@SOGO崇光感謝祭2021
日期：10月27日至11月9日（Part 1）
美容專櫃地址及電話：
崇光銅鑼灣店G/F（電話：2831 8482）
崇光尖沙咀店LG/F（電話：3911 1621）
註：資料及價錢以品牌最新公布為準
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