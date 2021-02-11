SOGO崇光感謝祭2021｜Dyson指定風筒吸塵機空氣清新機優惠　折扣高達$1900

Dyson V8 Slim Fluffy無線吸塵機（圖片由相關機構提供）

Dyson Supersonic風筒HD03（桃紅色）（圖片由相關機構提供）

SOGO崇光感謝祭（SOGO Thankful Weeks）今日（10月27日）開始，Dyson指定高科技家電，今日至12月5日推出限時優惠，包括Dyson V8 Slim Fluffy無線吸塵機（限量100部）、Dyson Supersonic風筒HD03（限量100部）、Dyson Pure Hot+Cool三合一風扇暖風空氣清新機HP04。10月29及30日選購指定產品更有額外限量優惠，折扣高達$1900。

Dyson V8 Slim Fluffy無線吸塵機（10月29日限定優惠：$2580 10月27至12月5日優惠價：$2680）（限量100部）

Dyson Supersonic風筒HD03（桃紅色）（10月30日限定優惠：$2480 10月27至12月5日優惠價：$2580）（限量100部）

Dyson Pure Hot+Cool三合一風扇暖風空氣清新機HP04（銀白色）（優惠價：$4580）

Dyson@SOGO崇光感謝祭2021

日期：10月27日至12月5日

地址：銅鑼灣崇光百貨10/F

註：資料及價錢以品牌最新公布為準

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