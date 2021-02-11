SOGO崇光感謝祭2021｜est緞光蜜粉套裝指定日子賣$380 透潤保濕化妝水套裝$480
文章日期：2021年10月27日
SOGO崇光感謝祭（SOGO Thankful Weeks）今日（10月27日）開始，est推出多款優惠套裝［包括est Fine Fiber未來護膚套裝、est Fine Fiber未來護膚套裝（尊貴版）、est煥活精華液套裝］和購物禮遇，特別推薦周年限定緞光蜜粉套裝（感謝價$380，只限10月30日）、透潤保濕化妝水套裝（感謝價$480，只限10月30日）。指定套裝在崇光網店（estore.sogo.com.hk/tc/brand/est）同步登場。選購任何est產品滿指定金額（包括優惠組合），可獲贈精美禮品。
est@SOGO崇光感謝祭2021
日期：10月27日至12月5日
專櫃地址及電話：崇光銅鑼灣店B1/F（電話：2833 8282）
註：資料及價錢以品牌最新公布為準
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SOGO崇光感謝祭2021 更多資訊：bit.ly/2Yq0sj9
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