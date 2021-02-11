SOGO崇光感謝祭2021｜YA-MAN精選美容儀套裝　低至五六折  

SOGO崇光感謝祭（SOGO Thankful Weeks）今日（10月27日）開始，日本美容儀品牌YA-MAN今日至12月5日期間在銅鑼灣崇光百貨專櫃推出限時優惠套裝，包括YA-MAN RF射頻再生亮眼美顏儀 + ONLY MINERLAS超純水完美護膚套裝、YA-MAN WAVY EMS塑身緊緻4D美肌滾輪、YA-MAN Bloom RED（紅光）射頻極緻再生儀、mysé DEEP CORE 3D再生塑身纖體儀、YA-MAN RF Beauté RF 射頻旋風按摩滾輪 + 礦物粉底體驗套裝連掃（米白色）、YA-MAN RF射頻再生美顏儀、YA-MAN Cavispa 360溶脂纖體塑身儀、YA-MAN RF MAX RF射頻全方位再生美顏儀 + YA-MAN RF離子深層潔淨薄膜等，低至五六折。另外，消費滿指定金額額外獲送護膚品。優惠貨品及贈品，數量有限，售完即止。

YA-MAN@SOGO崇光感謝祭2021

日期：10月27日至12月5日

地址：銅鑼灣崇光百貨10/F

註：資料及價錢以品牌最新公布為準

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