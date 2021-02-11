Häagen-Dazs專門店請食Häaburger + Häaburger下午茶優惠｜美食情報

Häagen-Dazs專門店將於10月31日起推出全新產品Häaburger（$60），以招牌Häagen-Dazs雪糕作餡，自選雪糕口味配搭酥香柔軟的麵包，創造出外熱內冷極爽口感。為隆重其事，指定專門店搶先於10月29至30日指定時間推出Häaburger限量免費派發優惠，顧客只需於facebook或Instagram上分享Häagen-Dazs於10月26日所發布有關Häaburger資訊的帖子，即可於10間指定專門店內免費換取Häaburger一份（指定口味）。每日共限量派發500份，送完即止。

另外，由11月1日起，顧客亦可於指定專門店堂食品嘗到Häaburger下午茶套餐，度過愜意的悠閒時光。

Häaburger期間限定指定專門店免費試食@Häagen-Dazs

日期及時間：10月29日（星期五）6pm及10月30日（星期六）3pm

指定10間專門店地點：

港島區：皇室堡、時代廣場、太古城中心

九龍區：MOKO、iSQUARE、V Walk

新界區：V city、東港城、東薈城、大埔超級城

*每店於每個時段活動將派出50份免費Haaburger，數量有限，派完即止

Häaburger下午茶優惠@Häagen-Dazs

推出日期：11月1日起

時間：逢星期一至五2pm-6pm（公眾假期除外）

價錢：$68（配咖啡／茶）

下午茶推廣分店：

港島區：皇室堡、太古城中心

九龍區：圓方、MOKO、iSQUARE、黃埔天地、V Walk、德福廣場

新界區：東港城、V city、大埔超級城、東薈城

Häagen-Dazs顧客查詢熱線：2629 6116

註：資料及價錢以餐廳公布為準

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm