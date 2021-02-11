動植物公園150周年音樂會　11月6日免費入場先到先得【附玩遊戲贏VIP票及紀念品詳情】

香港動植物公園今年成立150周年，下周六（11月6日）將在噴水池平台花園舉辦150周年慶典啟動禮暨黃昏音樂會，邀請「聲夢傳奇」歌手演唱，屆時還有音樂事務處弦樂、中樂團及薩克管合奏團樂器演奏、青年合唱團表演，市民可於當日下午入場免費欣賞，留意名額有限，先到先得。

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香港動植物公園150周年慶典啟動禮暨黃昏音樂會

日期：11月6日

時間：下午4時30分至6時

地點：香港動植公園（噴水池平台花園）

黃昏音樂會︰免費入場，場地設入場人數上限，市民可於下午3時30分入場，先到先得，額滿即止。

其他活動︰公園導賞活動、綠化及保育講座、攤位遊戲、沙畫表演（下午2時至6時）

香港動植物公園150周年活動：bit.ly/3BrKSRI

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