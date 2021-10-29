湯水食譜：無花果蘋果菊花茶 滋陰潤肺
文章日期：2021年10月29日
天氣乾燥想「補補水」？可以考慮煲無花果蘋果菊花茶。註冊中醫師稱，此茶滋陰潤肺，適合乾燥天氣飲用。
無花果蘋果菊花茶（煲成4.5公升）
材料：
無花果 9-10粒
蘋果 8個
菊花 30克（藥材店購買的乾貨菊花）
蜜棗 4粒
迷你冰糖 4粒（可按個人喜好酌量調味使用）
水（以直徑25厘米、高22厘米的不鏽鋼煲計算，水量約三分之二。水量以電磁爐煲湯為準，若用明火煲湯，水量宜酌量增加）
製法：
1. 菊花浸半小時。
2. 蘋果洗淨、去芯、切件備用（留皮）。
3. 無花果及蜜棗沖水洗淨。
4. 將所有材料（迷你冰糖除外）以煲湯袋盛好。
5. 水滾後，放入置有材料的煲湯袋，再水滾後調細火煲約1小時，然後試味，按個人喜好放入冰糖即成。
小貼士：
- 以華盛頓蘋果煮茶，切件烹調更出味。
- 此茶含菊花香，喜歡甜味的人宜在試味時逐粒加入迷你冰糖，以免過甜。
- 可選擇作為熱飲，或放入雪櫃凍飲，由於不含防腐劑，不宜存放過久。
註冊中醫貼士：
- 蘋果潤肺養胃、菊花清熱明目、無花果乾潤肺養胃及化痰通便、蜜棗和冰糖滋陰養胃。此茶適合口乾或燥熱體質人士偶爾飲用，尤其適合乾燥季節飲用。
- 此食譜適合一家四口、每人每周飲用一次，每次一至兩碗。此茶含糖量偏高，不宜每日飲用。可將蜜棗及冰糖分量減半或完全減去。
- 飲剩後，須冷藏儲存，最好3日內飲完。
- 糖尿病、血糖偏高、肥胖者須節制飲用或將食材減量，如有疑問應先諮詢註冊中醫師。
食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li
中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌
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