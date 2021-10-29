環球燉煮料理自助餐@尖沙嘴凱悅酒店　暖心暖胃｜美食情報

香港尖沙嘴凱悅酒店咖啡廳由即日至11月30日呈獻環球燉煮料理自助餐，以一系列中、日、泰、印及西式的經典燉煮美饌擁抱秋天，為饕客暖心暖胃。日式料理包括以巨鍋燉煮的日式相撲火鍋；中式則有重慶烤魚及枝竹馬蹄羊腩煲；西式有法式火上鍋，傳統巴斯克式燴吞拿魚，法式紅酒燴雞；東南亞菜則有泰式燴紅咖喱鴨、印度番茄咖喱芝士、巴斯式咖喱燴雞及燴免治羊肉丸等。除各地主題美食外，客人亦可享用冰鎮海鮮等開胃冷盤，自助晚餐更提供現煮「悅新鮮」生猛龍蝦專區，廚師即時烹調原隻波士頓活龍蝦，隻隻即叫即煮，保證原汁原味。

環球燉煮料理自助餐@尖沙嘴凱悅酒店

供應期：即日至11月30日

供應時間及價錢：

自助午餐

每日12:00nn-2:30pm

星期一至五：成人$358／小童$179

星期六、日及公眾假期：成人$448／小童$224

自助晚餐

星期一至三：6:00pm-10:00pm 成人$668／小童 $334

星期四：5:30pm-7:30pm、8:00pm-10:00pm 成人$668／小童$334

星期五、六及公眾假期前夕：5:30pm-7:30pm、8:00pm-10:00pm 成人$728／小童$364

星期日及公眾假期：晚上6:00pm-10:00pm 成人$728／小童$364

地址：尖沙嘴河內道18號尖沙嘴凱悅酒店大堂樓層

訂座：3721 7700或透過bit.ly/3j4WwvY預訂

註：所有價錢另設加一服務費，資料及價錢以餐廳公布為準

更多美食情報：bit.ly/3oFk6m1

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