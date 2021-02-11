惠康著數情報‧雪糕優惠｜惠康買雀巢甜筒兩盒$53 yuu會員加$25多買一盒
文章日期：2021年10月29日
惠康超級市場即日起至11月4日推出雀巢DRUMSTICK甜筒雪糕優惠。雀巢DRUMSTICK甜筒家庭盒裝（每盒4件）優惠價兩盒$53，yuu會員加$25可換購第3盒。6款甜筒口味包括：雲呢拿味、朱古力味、芒果味、香芋味、薄荷朱古力味，以及法式焦糖燉蛋味。
惠康超級市場雀巢DRUMSTICK甜筒雪糕優惠
優惠期：10月29日至11月4日
銷售點：惠康超級市場（優惠條款及細則以相關機構公布為準）
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便利店 其他情報：
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消費券超市優惠：
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消費券商場優惠：
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大埔新達廣場 10月1日起周末假期消費滿$2000換$100優惠券
荷里活廣場 周五周末假期消費滿$1200 可換$200優惠券
黃埔天地 周末假期消費滿$300可換$50現金券 滿$1000可換$300現金券
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