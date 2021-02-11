MIRROR｜麥當勞推MIRROR Sticker

MIRROR粉絲近日為「見」偶像而到麥當勞吃炸雞和打卡，麥當勞今（29日）在facebook公布推出MIRROR Sticker，有齊12子：姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（Anson Kong、AK）、柳應廷（Jer）、楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）的頭像，不少網民按指示在該facebook帖子留言「想MIRROR陪我傾計」。

300名Ian支持者捐10萬元予慈善機構

另外，12名陳卓賢（Ian）的支持者發起捐款活動，活動期間捐款到任何一間香港認可慈善機構，無論捐款金額多少，都可以獲得IAN 2022的插畫月曆。活動終吸引逾300名世界各地的Ian支持者參與，共籌得100,530港元善款，捐款至超過90間本港慈善機構，包括兒童癌病基金、奧比斯（香港）、惜食堂等。

MIRROR 相關報道：

40年合興大排檔 「呂爵安坐過張枱」吸MIRROR粉絲打卡 登外賣平台開IG拓商機【短片】

捐蘋果批予慈善團體 呂爵安新歌獲「爵屎」應援造勢（10月28日）

姜濤拍廣告Man爆搬梳化 粉絲撐眼神夠吸引 無需騷肌（10月28日）

盧瀚霆白馬王子Look拍廣告 為愛美女生解決髮絲煩惱（10月28日）