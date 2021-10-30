羽衣甘藍｜羽衣甘藍食譜：羽衣甘藍脆片、煙三文魚羽衣甘藍藜麥沙律
文章日期：2021年10月30日
羽衣甘藍 (Kale) 營養豐富，除了可製成沙律，亦可製成小吃：
‧羽衣甘藍脆片（2人分量）
材料：
羽衣甘藍 1束
鹽 2茶匙
橄欖油 1茶匙
做法：
1. 洗淨羽衣甘藍，瀝乾。(宜用流動水沖洗羽衣甘藍，勿長時間浸水，避免維他命C流失。)
2. 摘走莖部，將葉切成薯片大小。
3. 攝氏170度預熱焗爐。
4. 將葉放在大碗中，淋上橄欖油及鹽拌勻。
5. 將葉放在焗盤上。
6. 用攝氏150度烤焗15分鐘，直到脆片邊緣略帶微啡色即可。
‧煙三文魚羽衣甘藍藜麥沙律（1人分量）
材料：
羽衣甘藍 1束
藜麥 30克
麵包 半片，切粒
煙三文魚 2片
水 2碗
檸檬汁 2湯匙
鹽 半茶匙
橄欖油 1茶匙
做法：
1. 羽衣甘藍沖洗後，撕下菜葉，切成絲，瀝乾。(宜用流動水沖洗羽衣甘藍，勿長時間浸水，避免維他命C流失。)
2. 藜麥沖洗後，放入小鍋，加水慢火煮約8-10分鐘，瀝乾放涼。
3. 麥包粒以攝氏180度烤焗5分鐘。
4. 將羽衣甘藍、藜麥連同檸檬汁、鹽、橄欖油拌勻。
5. 鋪上煙三文魚、麵包粒即可。
資料來源：明報
羽衣甘藍 食譜：
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