HOT PICK

PAST ARTICLES

羽衣甘藍｜羽衣甘藍食譜：羽衣甘藍脆片、煙三文魚羽衣甘藍藜麥沙律

文章日期：2021年10月30日

羽衣甘藍 (Kale) 營養豐富，除了可製成沙律，亦可製成小吃：

‧羽衣甘藍脆片（2人分量）

材料：

羽衣甘藍　1束

鹽　　　　2茶匙

橄欖油　　1茶匙

做法：

1. 洗淨羽衣甘藍，瀝乾。(宜用流動水沖洗羽衣甘藍，勿長時間浸水，避免維他命C流失。)

2. 摘走莖部，將葉切成薯片大小。

3. 攝氏170度預熱焗爐。

4. 將葉放在大碗中，淋上橄欖油及鹽拌勻。

5. 將葉放在焗盤上。

6. 用攝氏150度烤焗15分鐘，直到脆片邊緣略帶微啡色即可。

‧煙三文魚羽衣甘藍藜麥沙律（1人分量）

材料：

羽衣甘藍　1束

藜麥　    30克

麵包　    半片，切粒

煙三文魚　2片

水　      2碗

檸檬汁    2湯匙

鹽       半茶匙

橄欖油　  1茶匙

做法：

1. 羽衣甘藍沖洗後，撕下菜葉，切成絲，瀝乾。(宜用流動水沖洗羽衣甘藍，勿長時間浸水，避免維他命C流失。)

2. 藜麥沖洗後，放入小鍋，加水慢火煮約8-10分鐘，瀝乾放涼。

3. 麥包粒以攝氏180度烤焗5分鐘。

4. 將羽衣甘藍、藜麥連同檸檬汁、鹽、橄欖油拌勻。

5. 鋪上煙三文魚、麵包粒即可。

資料來源：明報

羽衣甘藍  食譜：

羽衣甘藍薯仔味噌濃湯 健康又飽肚

羽衣甘藍雜果混日式麻醬沙律　美味健康

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm

RELATED

MORE